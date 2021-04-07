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Talk Radio at the Lake of the Ozarks in Missouri

Severe Thunderstorm Watch In Effect Until 7PM For KRMS Listening Area

By 

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 74 REMAINS VALID UNTIL 7 PM CDT THIS
EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 19 COUNTIES

IN CENTRAL MISSOURI

CAMDEN                MARIES                MILLER
MORGAN                PULASKI

IN EAST CENTRAL MISSOURI

PHELPS

IN SOUTH CENTRAL MISSOURI

DENT                  HOWELL                OREGON
SHANNON               TEXAS

IN SOUTHWEST MISSOURI

CHRISTIAN             DALLAS                DOUGLAS
LACLEDE               OZARK                 TANEY
WEBSTER               WRIGHT

THIS INCLUDES THE CITIES OF ALTON, AURORA SPRINGS, AVA, BANGERT,
BENDAVIS, BIRCH TREE, BRANSON, BUFFALO, CAMDENTON, CHARITY,
CHRISTIAN CENTER, COUCH, DARIEN, DAWSON, DECATURVILLE, DOGWOOD,
DUNCAN, EDGEWATER BEACH, ELDON, FOOSE, FORSYTH,
FORT LEONARD WOOD, GLADDEN, GOODHOPE, GRAFF, GREER, HOLLISTER,
HOWES, HUGGINS, JADWIN, KIRBYVILLE, LAKE OZARK, LAKE SPRING,
LAQUEY, LAURIE, LEBANON, LYNCHBURG, MANSFIELD, MARCH, MARSHFIELD,
MONTIER, MOUNTAIN GROVE, NIXA, NORTHVIEW, NORTHWYE, OLIVE,
OSAGE BEACH, OZARK, OZARK BEACH, PLAD, PLATO, POMONA,
POTTERSVILLE, POWERSITE, ROACH, ROBY, ROCKY MOUNT, ROGERSVILLE,
ROLLA, ROME, SALEM, SELMORE, SEYMOUR, SILOAM SPRINGS, SOUTH FORK,
SQUIRES, STOVER, TERESITA, THAYER, THOMASVILLE, VANZANT,
VERSAILLES, VICHY, VILLAGE OF FOUR SEASONS, WASOLA, WAYNESVILLE,
WEST PLAINS, WHITE CHURCH, WILDERNESS, WINDYVILLE, AND WINONA.

Filed Under: Local News

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