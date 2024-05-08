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Wed. May 8th, 2024

 

Tornado Watch In Effect Across Southern Half Of The Lake Area Until 7PM

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This graphic displays Tornado Watch watch number 205 plotted on a map. The watch is in effect until 7:00 PM CDT. The watch includes parts of Kansas and Missouri. The threats associated with this watch are a couple strong tornadoes possible, scattered hail up to apple size likely and scattered gusts up to 75 mph likely. There are 1,267,749 person in the watch along with 572 schools and 38 hospitals.
TORNADO WATCH 205 IS IN EFFECT UNTIL 700 PM CDT FOR THE
 FOLLOWING LOCATIONS

MOC009-011-029-039-043-057-059-065-067-077-085-091-097-105-109-
119-145-149-153-161-167-169-185-203-209-213-215-217-225-229-
090000-
/O.NEW.KWNS.TO.A.0205.240508T1655Z-240509T0000Z/

MO
.    MISSOURI COUNTIES INCLUDED ARE

BARRY                BARTON              CAMDEN
CEDAR                CHRISTIAN           DADE
DALLAS               DENT                DOUGLAS
GREENE               HICKORY             HOWELL
JASPER               LACLEDE             LAWRENCE
MCDONALD             NEWTON              OREGON
OZARK                PHELPS              POLK
PULASKI              SHANNON             ST. CLAIR
STONE                TANEY               TEXAS
VERNON               WEBSTER             WRIGHT

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Reporter John Rogger