We Ended Situationen. am Ende wir richtig in dies tun?

Leser Angelegenheit:

Ich traf fantastischer Typ online ungefähr 30 Tage zurück und nach Sprechen ungefähr Handy für vier Wochen trafen wir uns stieß auf|gefunden} persönlich.

Etwas ist sicherlich nicht Gefühl richtig. ich fragte ihn, ob er jemals einladen uns zu seinem Wohnsitz, und dann er sagte jedoch nicht wollen mit|arbeiten|nutzen|verwenden|unterstützen|nutzen} ihr Zeitplan.

Nicht überraschend, wir schneiden} off am Wochenende . am Ende wir richtig, wenn dies?

-Tawana (Indiana)

Gina Stewarts Antwort:

in Bezug auf Dating, Ich mag spiele etwas Videospiel bezeichnet als “Könnte es möglicherweise sein erschwinglich? ” um festzustellen ob du solltest platzieren Anstrengung in jemanden und für den Fall zu verwalten Zeit.

Aber mehr auf den Punkt, diese Person fordern von dir was du {nicht|nicht|kannst|sind nicht in der Lage, können Programme an Ferien erstellen diese Tatsache zusätzlich erscheint unrealistisch und unrealistisch. Es machte einen harten Umstand extrem hart.

Ich nicht denke es ist unrealistisch wirklich arbeitest down prädiziert auf all diesen Dingen. Der Typ nicht dich mit vielen Lösungen wie man lass es gut funktionieren.

Aus das, was ich erzählen kann, deine Gefühl darüber vielleicht nicht scheinbar angemessen erscheint validiert.

