Large Number Of Lake Students Hit High Honors At State Fair Community College

A record number of Lake Area students are on the Academic Honor’s list for the class of 2023 at State Fair Community College.

According to the school, these students needed to have a GPA of 4.0 or higher for the President’s List, 3.5 to 3.99 GPA for the Dean’s List and 3.6 to 4.0 for the Trustee’s list.

On the President’s List we see Shae Sinclair of Barnett, Ashley Luebbering and Savannah Ward, both from Cole Camp, Bren Steenburgen of Eugene, Samantha Hicks of Gravois Mills, Mary Locklin of Kaiser, Abigal Borgman of Lincoln, Katelynn Ostronic of Roach, Elizabeth Betts of Stoutland, Cheyenne Monks of Tuscumbia, Darina Allen and Cidney Lampert of Versailles and Taylor Drum and Natalie Johnson of Warsaw.

In the bigger cities we saw Taylor Gleason, Ethan McDaniel, Elizabeth McMahon, Taylor Parey and Colette Quade of Camdenton, Ashlyn Dinwiddie, Emillee Harrington, Carly Hendriz and Collin Waters of Eldon, Madison Galey, Madison Nanninga, Amelia Schaefer and Laeli Schiefelbein of Linn Creek and Tyler Ames, Addilyn Branson, Katy Pitts and Sheryl Sanders from Osage Beach.

To see the rest of the list, including those on the Dean’s and Trustee’s lists, take a look below:

State Fair Community College has named the following students to the President’s, Dean’s and Trustees’ lists for the spring 2023 semester. To qualify for the President’s list, students must earn a semester grade point average (GPA) of 4.0 in 12 or more SFCC GPA credit hours. For the Dean’s list, students must earn a semester SFCC GPA of 3.5-3.99 in 12 or more SFCC GPA credit hours. The Trustees’ list requires students to earn a semester GPA of 3.6-4.0 in six or more SFCC GPA credit hours.

——— President’s List (4.00 GPA)———

Adrian – Kaycee M. Thompson

Alma – Madalyn J. Schuette

Appleton City – Nichole M. Munsterman

Auxvasse – Ellie A. Eckert

Barnett – Shae E. Sinclair

Blackwater – Alexa S. Martin, Macey G. Nowlin

Boonville – Lindsey N. Lammers, Madison A. Smith, Spencer A. Steakley, Brandi T. Stuart, Jacob L. Surber

Branson – Carter T. Jenkins

Brumley – Timbre R. Gonnella

Brunswick – Kaylyn N. Fox

Bucklin – Emily M. Jamison

California, Missouri – Taylor G. Barnes, Luke A. Crawford, Bailey M. Lage, Brianna M. Miller

Camdenton – Taylor G. Gleason, Ethan R. McDaniel, Elizabeth N. McMahon, Taylor E. Parey, Colette C. Quade

Centerview – Ashlynn P. Keilholz

Chilhowee – Katie C. Silvers

Clinton – Tyler S. Lutjen

Cole Camp – Ashley R. Luebbering, Savannah R. Ward

Colliers, West Virginia – Andrea L. Dodd

Columbia – Paul-Jordan Baxter, Brittany M. Berry, Mercatie L. Clark, Allison N. Ferrell, Faith N. Hambach, John C. Putnam

Concordia – Michael W. Ainsworth

Deepwater – Riley W. Jelinek

Edina – Madison K. McCabe

Eldon – Ashlyn D. Dinwiddie, Emilee N. Harrington, Carly N. Hendrix, Collin E. Waters

Eugene – Brent M. Steenburgen

Fayette – Rena M. Babboni

Fulton – Lunden C. Stacey

Glasgow – Keyanna M. Colvin

Gravois Mills – Samantha A. Hicks

Green Ridge – Addie R. Berry, Landon M. Mason

Higginsville – Loren K. Cunningham

Hoffman Estates, Illinois – Devon A. Ellis

Hollister – Joshua A. Barlow

Houston, Texas – Charnay C. Robinson

Hume – Kennidi N. Harris, Makinzi T. Harris

Jamestown – Abby J. Reisinger

Jefferson City – Elinor K. Beckwith, Tabitha K. Imhoff, Hannah E. Sachs, Masyn Temmen

Kaiser – Mary J. Locklin

Kansas City – Brandon P. Hull

Keytesville – Allison N. Shipp

Kingsville – Jordan A. Miller

Knob Noster – Alyssa M. Anderson, Mariah N. Baker, Ethan M. Courter, Kaitlyn L. Everts, Elisa C. French, Nicholas P. Kiel, Rylee A. McKinzie, Jeremy Pepin, William R. Sowers, Abby Steinman

La Monte – Omar Diego, Brendan J. Green, Ramon Lemus Rodriguez, Saraih Navarro, Ariana J. Olmedo, Emma L. Schouten

Lebanon – Gillian Freeman, Chloe A. Kelm, Cody W. Osborn-Neal

Lee’s Summit – Chelsea M. Hayes

Lexington – Ava R. Hutchings

Lincoln – Abigail M. Borgman

Linn Creek – Madison M. Galey, Madison M. Nanninga, Amelia E. Schaefer, Laeli A. Schiefelbein

Lowry City – Hayden J. Towne

Macon – Kimberly M. Collins

Marshall – Kailei M. Allen, Kaire Garcia Barcenas, Trista M. Hutchison, Lane B. King, Geri R. Ronsley

Meadville – Allee D. Myers

Nevada – Breanna D. Taylor

Oak Grove – Kaitlyn D. Fricke, Kelsey L. Webb

Odessa – Haley A. Halsey

Osage Beach – Tyler R. Ames, Addilyn G. Branson, Katy S. Pitts, Sheryl S. Sanders

Otterville – Elizabeth R. Brand, Halle M. Draffen, Angel M. Martin, Matthew M. Wright

Owensville – Molli E. Gross

Pilot Grove – Leah L. Vollrath

Port Charlotte, Florida – Krista M. Leo

Roach – Katelynn R. Ostronic

Rogersville – Blythe I. Blakey

Russellville – Cali E. Coombs, Kalyn D. Smith

Saint James – Cheyenne D. Watson

Saint Peters – Samantha G. Picha

Saint Thomas – Natalie M. Otto

Sedalia – Peter R. Adermann, Arantza G. Azuara Heredia, Levi W. Barth-Fagan, Amy Blue, Daniel M. Boychuk, Blaise D. Brown, Madysen B. Brown, Webster Brown IV, Caleb Bush, Swietlana B. Czerniak Garrett, Francisco De Durana, William S. England, Alyssa F. Fravel, Natan Godunok, Kaden J. Green, Cierra M. Gress, Aolani M. Griffin, Addison L. Guffin, Katelyn C. Hawkins, Addie E. Hunsaker, Adelina Kukosh, Isabella J. Letourneau, Ashley K. Lor, Caroline A. Matz, Regan M. McGathy, Morgan E. Michael, Tyler Morey, Wesley C. Morrison, Chantaleigh J. Newton, Bryce A. Paxton, Maxx R. Perkins, Galina S. Pokitko, Luke J. Rehmer, Leanna P. Shevchenko, Madison Q. Sparks, Natalie A. Spencer, Nathaniel R. Stepaniak, Cody Strecker, Maria S. Talavera, Mattie M. Thies, Juliya A. Vivsik, Adam M. Webb, Chad M. Whitehead

Slater – Deidra A. Anderson, Amaya D. Cortez, Paige A. Klinge

Smithton – Audree P. Ross

St. Albert, Alberta, Canada – Jack M. Hudson

Stoutland – Elizabeth A. Betts

Stover – Lexi D. Buck, Cassidy M. Keene, Dawson T. Propst

Sunrise Beach – Tiffany G. Vierra

Sweet Springs – Lisa V. Dixon, Kynleigh Fuehring, Jaelyn T. Winfrey

Tipton – Kristin Estes, Karagan G. Koechner

Trenton – Haven S. Burress

Tuscumbia – Cheyenne B. Monks

Urbandale, Iowa – Ember S. Guthrie

Vandalia – Jordan A. Garner, Abigail G. Hunn

Versailles – Darina R. Allen, Cidney M. Lampert

Warrensburg – Peyton N. Anderson, Katrina L. Burton, JaDaya Coleman, Norna H. Cooper, Andrew L. Galloway, Janneza M. Morales, Sophia N. Rodriguez, Raven Sims, Ashley J. Steele, Ashton W. Zeikle

Warsaw – Taylor Drum, Natalie M. Johnson

Whiteman Air Force Base – Shyanne M. Davis, Neil R. Devin, Katielynn C. Dodson, Chelsey G. Menjivar, Kinadie J. Peters, Jordin N. Wooley, Stephen M. Wooley

Windsor – Haley D. Ebeling, Josie E. Howell, Courtney J. Johnson, Darryl T. Melton Jr., Gianna A. Ortiz

——— Dean’s List (3.50-3.99 GPA) ———

Appleton City – Amanda M. Fischer, Elizabeth L. Gallagher

Aragon, Spain – Dario Catalan Baguena

Blackburn – Emma M. Dierker

Blackwater – Lilli A. Hendrix, Samuel C. Weekley

Bonnots Mill – Taylor E. Kremer

Boonville – Paige A. Fehling, Wayland N. Mckenzie, Walter C. Thomas

Brookfield – Charlee D. Reese

Brunswick – Kinley A. Elliott

Buffalo – Comorgan J. Jones

California, Missouri – Riley A. Bisges, David L. Ceballos, Rylee L. Hees, Calen J. Kruger, Lesley A. Leon, Zachary L. Luebbert

Camdenton – Kamryn L. Burton, Anna C. Jones, Tyson J. Page, Caleb C. Phillips

Carrollton – Jaycie D. Linton, Jordan N. Park

Carrollton, Texas – Jaida N. Shipp

Centerview – Patricia M. Burke, Theodore Derek R. Feldman, Brendan A. Hursh

Centralia – Ashlyn B. Crum

Chilhowee – Lance Herrick, Abigail L. Wiley

Chillicothe – Teagan E. Vance

Cinisi, Palermo, Italy – Simone S. Vitale

Climax Springs – Olivia B. Torimino

Clinton – Sydney M. Berry, Kendal G. Dody, Noah C. Fonke, MaKayla C. Garber, Alyssa J. Gladfelter, Averie M. McDonough, Emma J. Petry, Hailey A. Scott, Gage A. Sidfrid, Ellison J. Sisney, Wallace G. Vazquez, Julio E. Villarreal

Cole Camp – Joshua P. Blankenship, Mykalin J. Davidson, Mikayla H. Doogs, Sierra D. Koenke

Columbia – Jackson A. Forck, Alana L. Greever, Jared W. Jenkins, Lexis M. Lewis, Hunter D. Snow

Concordia – Alex M. Brockmeyer, Carolyn D. Daugherty, Austin C. Droege, Michaela E. Federwitz, Jacob L. Nelson, Caley J. Smith

Creighton – Michelle K. Green

Cross Timbers – Bayleigh G. Hunziger

Dixon – Faith K. Young

El Paso, Texas – Roberto Jauregui Palacios

Eldon – Katelin M. Brisbin, Kayla L. Kennon, Erin M. Wright

Fayette – Audrey E. Johnson

Florence – Aric B. Gray, Rachel J. Loganbill

Fortuna – Kannen L. Wilson

Franklin – Danielle L. Riekhof

Garden City – Kaylin D. Smith

Gilliam – Khale A. Knox

Green Ridge – Weston M. Dixon, Jackson P. Stevens

Higginsville – Tucker I. Lindsey

Holden – Savannah M. Baust

Houstonia – Elizabeth A. Gieseke

Iberia – Rachel J. Helton, Harper R. Rollins

Independence – Dawson C. Torpey

Ionia – Austin L. Martin

Jefferson City – Philip G. Crawford, Kalynn K. Meineker, Madison L. Thomas

Kansas City – Zachary C. Buschschulte

Kingdom City – Daelyn C. Schmauch

Kingsville – Justin Baughman

Knob Noster – Rylee S. Bazen, Caleb J. Brittain, Shawn E. Floyd, Sierra M. Harris, Kayla A. Loethen, Scott V. Manuel, Heaven J. Vanwinkle, Samantha C. White

La Monte – Heather D. Campbell, Cameron A. Macek

Lake Lotawana – Alyssa M. Hagan

Lake Ozark – Taylor N. Ash, Natalie E. Gahn, Lauren S. Hodge, Jillian M. Schmidt

Lee’s Summit – Kailee Liles, Christian J. Whiting

Linn Creek – Grant T. Thompson

Marceline – Mason L. Barnett

Marshall – Benjamin L. Haug, Spencer L. Kerksiek, Chelsea A. Newell, Leslie A. Salguero

Napoleon – Jaimie E. Czeschin

Nelson – Chloee M. Watkins, Carter L. Widel, Daniel M. Younger-Loesing

Nevada – Elijah Z. Cheaney, Kylee L. Vestal

Nixa – Keith M. Piepmeier

Norborne – Sophia R. Albrecht

Oak Grove – Sydney Cruz, Gracy R. Wilson

Osceola – Kayla D. Phillips

Ozark – Caleb S. Casto, Rhett P. Hayward

Peculiar – Conlan M. Downey

Plattsburg – James B. Steggall

Pleasant Hill – Ashley Stafford

Prairie Home – Shiann Baker

Schenectady, New York – Joseph Mann

Sedalia – Alexis L. Anderson, Delaney J. Barker, Taylor M. Bexten, Allie L. Blanks, Mikhail M. Boychuk, Taylor R. Burnett, Lindsey G. Coble, Makaio E. Cook, Lucas A. Cramer, Steven D. Cross, Lennyn O. Deleon, Kayla M. Dooley, Robert C. Eastep, Raegan N. Fairfax, Maria Gadirca, Nathan T. Gemechu, Evanna D. Gibson, Paul Gladush, Veronica V. Gorpinich, Trint A. Grotzinger, Angelica Gudoshnikova, Hayden B. Herrick, Jonathan M. Hoke, Jeremy S. Kelly, Olivia M. Kemp, Marice Koster, Love S. Kryshchendyuk, Taylor P. Long, Earl E. Manuel, Kristina R. Martin, Lucas Martin, Keaton J. Mateja, Andrew T. Mather, Carrie E. McClain, Kameya L. McMullin, Katie M. McMullin, Emily M. Mclaughlin, Kaitlynn M. Moore, Sarah G. Needy, Chantal Rivera, Alexa N. Rowe, Shelby F. Scott, Gabriel O. Sokolowski, Brooke S. Spry, Arielle N. Tanner, Kennedy E. Thornburgh, Angel C. Torres, Ian Viscarra Mendez

Shawnee, Kansas – Ryan T. Wingerd

Shelbina – Josie M. Hammond

Shell Knob – Roman J. Ray

Slater – Casey A. Bryson, Tonya E. Falls, Heather M. Thompson

Smithton – Alex J. Walsh

Stover – Austin B. Ehst

Sweet Springs – Carlia E. Adams, Makenna L. Reid, Hannah A. Schuber, Lyric A. Snider

Tacoma, Washington – Victoria E. Coulter

Tipton – Myra P. Claas

Ulman – Alton P. Drace

Urich – Autum M. Carroll

Vandalia – Alayna M. Bryan, Avery L. Rost

Versailles – Abbigail C. Burge, Braleigh D. Hines

West Coxsackie, New York – Thomas S. Rosario

Warrensburg – Makenna R. Anderson, Sharea A. Anderson, Suzanne B. Cooper, Halli R. Ernst, Ashley L. Fitzpatrick, Arlene J. Fulcher, Cassidie M. Heupel, Merlin M. Jewell, Tehani L. Kanoa, Zoe M. Kendrick, Angelina M. Logan, Tiffiney Lynn, Maddison V. Marksmeier, Ashley J. McDonald, Hailey N. Merritt, Steve D. Miller, Adrian Morales, Trevon D. Myers, Gabriel D. Reynolds, Logan B. Shaw, Emma G. Smith

Warsaw – Jamie R. Allen, Analyce L. Hayley, Sarah J. Johnson, Jamie R. Jorgensen, Matthew L. Kreisler

Waverly – Kara L. Hollingsworth

Whiteman Air Force Base – Timothy I. Duncan, Joshua C. Edwards, Kyle D. Ferguson, Vaneda Phimmachack, Misty F. Roland

Windsor – Joeliana D. Burkhart, Kenton G. Sargent, Joshua A. Wickwar, Kaitlyn R. Wilcox

——— Trustees’ List (3.6-4.0 GPA in six or more SFCC GPA credit hours) ———



Appleton City – Ryan J. Engeman

Barnett – Courtney S. Lake

Boonville – DeAundre R. Lewis

Camdenton – Josiah D. Alkire, Cheryl M. Lakey

Clarksburg – Brooklynn D. Gibson

Clinton – Melissa L. Dunn, Ranae C. Hinders

Cole Camp – Madison G. Clifton, Sara-Anne E. Howard

Columbia – Steven D. Minnis

Eldon – Autumn N. Cyrus, Sasha M. Hedrick

FPO, AP, U.S. Military – Erica D. Price

Green Ridge – Jeanette I. Berry

Holt – Kendall C. Pryor

Hughesville – Kimberly G. Franklin

Jefferson City – Ashley L. Gibler

Kingsville – Sarah E. Karashin

Knob Noster – Shaniqua L. Hamilton

La Monte – K-Lynn M. Keele, Anna Natale

Lincoln – Cassie L. Roark

Marshall – Caitlin D. O’Brien, Zakery T. Pittman

Otterville – Andrew T. Bestgen, Kayleigh T. Fosnow

Sedalia – Loretta J. Blanks, Emily D. Cote, Natalya S. Gadirca, Alexandra K. Greer, Kristina Kresse, Damen Lane, Jamie M. Morris

Warrensburg – Gloria K. Barnhart, Casey D. Jernigan

Whiteman Air Force Base – Melissa L. Collins, Casey J. Grosz