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Lake Area Under Tornado Watch Into Sunday – See More At KRMSRADIO.COM

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Tornado Watch Boxes have been issued in the entire Lake Area…with the watches expiring between 4 and 7AM.

This graphic displays Tornado Watch watch number 155 plotted on a map. The watch is in effect until 7:00 AM CDT. The watch includes parts of Kansas and Missouri. The threats associated with this watch are a couple strong tornadoes possible, scattered hail up to ping pong size possible and scattered gusts up to 75 mph likely. There are 1,243,109 person in the watch along with 577 schools and 43 hospitals.

TORNADO WATCH 155 IS IN EFFECT UNTIL 700 AM CDT FOR THE
 FOLLOWING LOCATIONS

MOC009-011-015-039-043-057-059-067-077-085-097-105-109-119-145-
161-167-169-185-209-213-217-225-229-281200-
/O.NEW.KWNS.TO.A.0155.240428T0440Z-240428T1200Z/

MO
.    MISSOURI COUNTIES INCLUDED ARE

BARRY                BARTON              BENTON
CEDAR                CHRISTIAN           DADE
DALLAS               DOUGLAS             GREENE
HICKORY              JASPER              LACLEDE
LAWRENCE             MCDONALD            NEWTON
PHELPS               POLK                PULASKI
ST. CLAIR            STONE               TANEY
VERNON               WEBSTER             WRIGHT
$$

 

This graphic displays Tornado Watch watch number 154 plotted on a map. The watch is in effect until 4:00 AM CDT. The watch includes parts of Illinois and Missouri. The threats associated with this watch are a couple tornadoes possible, scattered hail up to ping pong size possible and scattered gusts up to 70 mph likely. There are 4,094,582 people in the watch along with 1524 schools and 99 hospitals.

TORNADO WATCH 154 REMAINS VALID UNTIL 4 AM CDT SUNDAY FOR THE
FOLLOWING AREAS

IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES

IN CENTRAL MISSOURI

CAMDEN                MARIES                MILLER
MORGAN

THIS INCLUDES THE CITIES OF AURORA SPRINGS, CAMDENTON,
DECATURVILLE, ELDON, LAKE OZARK, LAURIE, OSAGE BEACH, ROACH,
ROCKY MOUNT, STOVER, VERSAILLES, VICHY,
AND VILLAGE OF FOUR SEASONS.



             


                    

     

 


 

   

     

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Reporter John Rogger