fbpx

Sun. Apr 28th, 2024

 

Tornado Watch In Effect For Benton & Hickory Counties Until 12AM Sunday

All News RSS Feed Saturday, April 27th, 2024 















TORNADO WATCH 149 REMAINS VALID UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR
THE FOLLOWING AREAS

IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 12 COUNTIES

IN CENTRAL MISSOURI

COOPER                
HOWARD                
PETTIS
SALINE
BENTON
HICKORY


THIS INCLUDES THE CITIES OF ADRIAN, BELTON, BOONVILLE, BRUNSWICK,
BUTLER, CLINTON, CONCORDIA, FAYETTE, GLASGOW, HARRISONVILLE,
HIGGINSVILLE, KEYTESVILLE, LA PLATA, LEXINGTON, MACON, MARSHALL,
MOBERLY, NEW FRANKLIN, ODESSA, PLEASANT HILL, RAYMORE, RICH HILL,
SALISBURY, SEDALIA, WARRENSBURG, AND WINDSOR.

All News RSS Feed Saturday, April 27th, 2024

Reporter John Rogger